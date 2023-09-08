Карпин объяснил свои слова об игре Пиняева через боль в «Локомотиве»

Наставник сборной России Валерий Карпин высказался насчет проблем со здоровьем у полузащитника московского «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Заявление «Локомотива»? Возможно, у него не было проблем в «Локомотиве», а здесь у него были. Был приведен пример. Почему так возбудились люди, я не понимаю. Видимо, нет дыма без огня», - передает слова специалиста ТАСС.

На днях Карпин сказал, что в сборной России не будут рисковать здоровьем игроков в товарищеских поединках. Наставник привел пример с «Локомотивом» и Пиняевым, где полузащитник якобы мог играть с повреждением.