Представлена программа ко дню «Локомотива»

В субботу, 9 сентября, будет отмечаться день «Локомотива». Московский клуб представил программу мероприятий на этот день.

В 10:00 на «Сапсан Арене»: матч ЮФЛ-3 между «Локомотивом» и СШОР «Зенит».

В 12:30 на «Сапсан Арене»: отбор мальчиков 2012-2014 г.р. в Академию «Локомотив».

В 17:00 на «РЖД Арене»: открытая тренировка основной, молодёжной и юношеской команд «Локо» (будут двустронние встречи, по 30 минут каждая команда с каждой).

В 19:00 на «РЖД Арене»: товарищеская игра ветеранов и болельщиков «Локомотива». В смешанных командах сыграют Лоськов, Чугайнов, Хапов, Поляков, Билялетдинов, Сенников, Джанашия, Сирхаев и многие другие.

Вход для зрителей свободный!