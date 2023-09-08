Пименов: «Изидор будет прогрессировать в «Зените»

Бывший нападающий московского «Локомотива» Руслан Пименов поделился мнением о будущем французского нападающего «железнодорожников» Вильсона Изидора. В СМИ появилась новость об интересе к форварду со стороны петербургского «Зенита».

«В «Зените» Изидор еще больше будет прогрессировать как футболист. Если он уходит, то для «Локомотива» это, скорее всего, будет потеря», - передает слова Пименова «Матч ТВ».

Изидор выступает за московский коллектив с января 2022 года. Трудовое соглашение нападающего с «железнодорожниками» рассчитано до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в шесть миллионов евро.