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Пилипчук: «В лице Даку «Рубин» приобрёл очень качественного нападающего»

08 Сентября 2023 • 10:37 Комментировать
Рубин
...
Зенит
17.09 16:30

Бывший главный тренер «Целе» Роман Пилипчук высказался об игре нападающего «Рубина» Мирлинда Даку.

Напомним, Даку перешёл в «Рубин» минувшим летом из клуба «Осиек». По мнению Пилипчука, в лице игрока сборной Албании казанский клуб приобрёл очень качественного нападающего.

«Он не раз выходил против «Целе», забивал нам, стал одним из лучших бомбардиров лиги. Даже комментаторы по ТВ выделяют его качества — умение сохранить мяч в сложной ситуации и самостоятельно создать опасный момент», — приводит слова Пилипчука «Чемпионат».

В составе «Рубина» 25-летний Даку успел провести 10 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.  

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Пилипчук Мирлинд Даку
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