Ерохин: «Зенит» мог забить больше «Сепахану»

Полузащитник петербургского «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал недавний товарищеский поединок против иранского «Сепахана», который прошел на стадионе «Газпром Арена».

«Играли на своём стадионе, при своих болельщиках. Не имели права выйти на матч спустя рукава, старались атаковать и прессинговать. Могли забить больше», - рассказал Александр в эфире телеканала «Матч ТВ».

В прошедшем поединке Ерохин отметился голом с 11-метровой отметки. Кроме него голы в этой встрече забивали Зелимхан Бакаев, Сергей Иванов и Густаво Мантуан.

По итогам семи туров чемпионата России «сине-бело-голубые» занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на три очка.