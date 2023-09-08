Осинькин: «Салтыков больше похож на Аршавина, чем на Пиняева»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением об игре полузащитника самарской команды Никиты Салтыкова.

По мнению специалиста, по манере игры 19-летний Салтыков больше похож на экс-нападающего «Зенита» Андрея Аршавина, чем на игрока «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Салтыков больше любит смещаться в середину, играет ближе к воротам соперника и внутри чужой штрафной. Пиняев с его скоростью по-другому ищет пространство, больше играет с флангов.

На Аршавина Салтыков больше похож, чем на Пиняева. Хотя мы и не знаем, как Пиняев будет меняться», — цитирует Осинькина Metaratings.

В текущем сезоне Салтыков провёл за «Крылья Советов» девять матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. После семи туров РПЛ самарская команда занимает третью строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 14 набранных очков.