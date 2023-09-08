Воронежский «Факел» представил нового главного тренера команды. Им стал Сергей Ташуев, об этом сообщается на официальном сайте клуба Российской премьер-лиги.

У руля «Факела» 64-летний специалист сменил Вадима Евсеева, которого на днях отправили в отставку из-за провального старта сезона.

После семи сыгранных туров чемпионата России воронежский коллектив набрал четыре балла и располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице. Следующий поединок подопечные Ташуева проведут против екатеринбургского «Урала» в рамках восьмого тура РПЛ. Встреча пройдет в воскресенье, 17 сентября.