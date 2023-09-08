Оганесян рассказал, в чём требования Карпина отличаются от клубных

Нападающий «Оренбурга» Степан Оганесян поделился мнением о требованиях главного тренера национальной команды Валерия Карпина.

Напомним, вчера, 7 сентября, сборная России сыграла вничью в товарищеском матче с олимпийской сборной Египта (1:1).

По словам Оганесяна, требования Карпина не так сильно отличаются от тех, которые есть в «Оренбурге».

«Не так сильно, но есть, да. Прессинг, выход из обороны. У всех тренеров это индивидуально», — цитирует Оганесяна «РБ Спорт».

Свой следующий матч сборная России проведёт 11 сентября, в котором так же встретится с командой Египта. Начало — в 19:00 по московскому времени.