Кутателадзе объяснил переход в «Пари НН»

Грузинский форвард Николоз Кутателадзе, который является воспитанником французского «ПСЖ», высказался относительно своего трансфера в «Пари НН».

«В нижегородском клубе мной заинтересовались, позвонили отцу. И мы с ним решили, что «Пари НН» - отличный вариант для развития моей карьеры, для моего роста как футболиста», - передает слова нападающего пресс-служба нижегородского клуба.

22-летний нападающий перебрался в «Пари НН» в летнее трансферное окно. Кутателадзе подписал с клубом трехлетнее трудовое соглашение.

После семи туров чемпионата России нижегородцы с десятью баллами занимают десятое место в турнирной таблице.