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Кутателадзе объяснил переход в «Пари НН»

08 Сентября 2023 • 09:57 Комментировать

Грузинский форвард Николоз Кутателадзе, который является воспитанником французского «ПСЖ», высказался относительно своего трансфера в «Пари НН».

«В нижегородском клубе мной заинтересовались, позвонили отцу. И мы с ним решили, что «Пари НН» - отличный вариант для развития моей карьеры, для моего роста как футболиста», - передает слова нападающего пресс-служба нижегородского клуба.

22-летний нападающий перебрался в «Пари НН» в летнее трансферное окно. Кутателадзе подписал с клубом трехлетнее трудовое соглашение.

После семи туров чемпионата России нижегородцы с десятью баллами занимают десятое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Николоз Кутателадзе Пари НН
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