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Пономарёв считает, что «Краснодар» показывает советский футбол

08 Сентября 2023 • 09:49 Комментировать
Ахмат
...
Краснодар
16.09 16:30

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением об игре «Краснодара» в нынешнем сезоне.

Напомним, что после семи туров РПЛ «быки» возглавляют турнирную таблицу, опережая своих ближайших преследователей на три очка. Пономарёв отметил атакующий стиль игры «Краснодара», подчеркнув, что именно такой футбол показывали команды в советское время.

«Краснодар» сейчас находится на правильном пути. Хорошо играют также «Крылья Советов» и «Урал». Эти клубы показывают советский футбол. Раньше всегда играли только вперёд. Если в Советском союзе кто-то отдавал пас назад или вратарю, то зрители начинали гудеть», — приводит слова Пономарёва Betonmobile.ru.

Свой ближайший матч «Краснодар» проведёт 16 сентября против «Ахмата». Начало — в 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Владимир Пономарёв
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АХМАТ КРАСНОДАР
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