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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ярошик: «Личка не ожидал, что меня так быстро уволят»

08 Сентября 2023 • 09:34 Комментировать
Локомотив Москва
...
Оренбург
17.09 19:00

Бывший главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик рассказал, как другой экс-наставник южноуральской команды Марцел Личка, возглавляющий сейчас «Динамо», отреагировал на его увольнение.

Напомним, Ярошик приступил к работе со «Оренбургом» в июне текущего года, однако уже в августе он был отправлен в отставку. Под руководством чешского наставника южноуральская команда провела в РПЛ пять матчей, потерпев в них четыре поражения и один раз сыграв вничью.

«Мы регулярно созваниваемся, переписываемся. Он не ожидал, что меня так быстро уволят. Но тут ещё повлиял фактор здоровья дочки. Личка хотел, чтобы в России было больше чешских тренеров», — цитирует Ярошика «Спорт-Экспресс».

Сейчас «Оренбург» возглавляет Давид Деограсия. После семи туров РПЛ бывшая команда Ярошика располагается на 14-й строчке в турнирной таблице, набрав пять очков. Матчи чемпионата России возобновятся 15 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Иржи Ярошик Оренбург Марцел Личка
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