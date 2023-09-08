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Ярошик: «У «Оренбурга» не было позорной игры, но в футболе никто не хочет ждать»

08 Сентября 2023 • 09:16 Комментировать
Локомотив Москва
...
Оренбург
17.09 19:00

Бывший главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик высказался об игре южноуральской команды под его руководством.

Напомним, Ярошик возглавил «Оренбург» минувшим летом, но покинул клуб уже спустя пять стартовых туров нового сезона РПЛ. По мнению чешского специалиста, в тех матчах его команда выглядела достойно.

«Я хотел играть в атаку, быть на мяче. Против «Спартака», «Урала» и «Краснодара» выглядели хорошо. На тот момент это были лидеры чемпионата, мы никому не уступили по статистике. У нас не было позорной игры. Но в футболе никто не хочет ждать», — приводит слова Ярошика «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сейчас «Оренбург» возглавляет испанский тренер Давид Деограсия. После семи туров текущего розыгрыша чемпионата России бывшая команда Ярошика занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в своём активе пять набранных очков.  

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Евро-Футбол.Ру,
Иржи Ярошик Оренбург
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