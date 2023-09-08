Агент Морелоса высказался о срыве трансфера в РПЛ

Футбольный агент Мартин Каманьо, который является агентом колумбийского нападающего Альфредо Морелоса, высказался насчет возможного переезда своего клиента в Россию.

«В это трансферное окно Альфредо точно не перейдет ни в один клуб РПЛ. Все слишком долго. Нам жаль, что не сложилось. Возможно, трансфер игрока произойдет зимой», - приводит слова агента Sport24.

Недавно 27-летний нападающий трудоустроился в чемпионате Бразилии. Он заключил трудовое соглашение с «Сантосом». Контракт между сторонами рассчитан до августа 2025 года.

Ранее сообщалось об интересе к Морелосу со стороны петербургского «Зенита» и столичного «Спартака».