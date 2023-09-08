Врач сборной России рассказал о состоянии Пиняева

Врач национальной команды России Михаил Вартапетов высказался о состоянии здоровья полузащитника московского «Локомотива» Сергея Пиняева.

«С Пиняевым все в порядке. Его проблемы со здоровьем не носят глобальный характер. Есть риск того, что идет перегрузочный процесс. Действительно, ничего серьезного нет», - приводит слова Вартапетова Sport24.

Накануне сборная России провела товарищескую встречу с олимпийской командой Египта. Поединок завершился вничью со счетом 1:1.

Пиняев в нынешнем сезоне Премьер-лиги сыграл семь матчей, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.