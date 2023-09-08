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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Билялетдинов назвал «Краснодар» претендентом на чемпионство

08 Сентября 2023 • 08:20 Комментировать

Экс-тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мнением о шансах «Краснодара» побороться за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Краснодар» сохранил почерк и стал опытнее. Но всё равно ему потребуются новые лица с новыми эмоциями. На сегодняшний момент это команда, претендующая на чемпионство», - приводит слова специалиста «Татар-Информ».

В последнем матче чемпионата России краснодарцы отпраздновали победу над московским «Спартаком» со счетом 2:0. После семи туров «быки» лидируют в турнирной таблице, опережая идущий вторым петербургский «Зенит» на три балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Ринат Билялетдинов
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