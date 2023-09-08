​Терёхов поддержал возможный переход Исидора в «Зенит»

В российский прессе появились сведения о том, что нападающий московского «Локомотива» Вильсон Исидор может оказаться в стане питерского «Зенита». Идею поддерживает бывший нападающий московского клуба Олег Терехин, который считает это удачным маневром со стороны чемпиона страны. Он уверен в том, что Исидор принесет пользу клубу:

- Больше денег дали - пошел в «Зенит». Тоже будет играть мало, но получать больше. «Зенит» - серьезный клуб. Думаю, что нужен. Видимо, Изидор нужен для того, чтобы он, как в «Локомотиве», выходил на замену и забивал мячи, - цитирует слова Терехова Rusfootball.info.