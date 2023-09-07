Тренер «Сепахана»: Моя команда была бы в четвёрке лучших в РПЛ

Главный тренер иранского «Сепахана» Жозе Мораиш рассказал, какое место бы его команда занимала, если бы принимала участие в Российской премьер-лиге.

Специалист отметил, что это очень непростой вопрос.

«Если бы моя команда играла в чемпионате России, я бы по‑другому расставлял игроков и рассматривал другие их сильные качества.

Думаю, моя команда была бы в четверке лучших», - приводит слова Мораиша «Матч ТВ».

Напомним, что сегодня, 7 сентября, иранский клуб провел товарищеский матч против питерского «Зенита», в котором потерпел поражение с разгромным счётом 1:4.