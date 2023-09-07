Сергеев подвёл итоги товарищеского матча против «Сепахана»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев высказался о прошедшем товарищеском матче против иранского «Сепахана», в котором питерский клуб одержал победу с разгромным счётом 4:1.

Форвард отметил, что игра его команде удалась, ведь она полностью контролировала ход матча, забив три мяча в первом тайме, а во втором сумев спокойно довести свое дело.

«Жаль, что не сыграли «на ноль», пропустили в самой концовке. Ничего страшного. Спарринг удался, всё отлично», - приводит слова Сергеева «Чемпионат».

Напомним, что после семи туров РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице.