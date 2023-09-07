Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сергеев - о возможном переходе Изидора в «Зенит»: «Конкуренция - это здорово»

07 Сентября 2023 • 23:07 Комментировать

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев высказался о возможном трансфере нападающего московского «Локомотива» Вильсона Изидора в питерский клуб.

«От вас слышу первый раз об интересе «Зенита» к Изидору. Пусть переходит, конкуренция — это здорово», - приводит слова Изидора «Чемпионат».

Ранее СМИ сообщали, что Изидор согласовал арендный контракт с командой с берегов Невы до конца нынешнего сезона. Он уже оповестил об этом своих партнёров. 

Напомним, что француз покинул расположение столичного клуба и, как сообщил его агент, отказывается возвращаться в Россию.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Иван Сергеев Вильсон Изидор
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
07 Сентября
23:36 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Сепахана»: Моя команда была бы в четвёрке лучших в РПЛ 1
23:22 · Россия. Премьер-лига
Сергеев подвёл итоги товарищеского матча против «Сепахана»
23:07 · Россия. Премьер-лига
Сергеев - о возможном переходе Изидора в «Зенит»: «Конкуренция - это здорово»
22:59 · Россия. Премьер-лига
Семак рассказал о состоянии Караваева
22:36 · Россия. Премьер-лига
Корнаухов: «Зенит» остаётся главным претендентом на титул в РПЛ»
22:36 · Россия. Премьер-лига
«Фенербахче» и «Лион» рассматривали вариант с трансфером Черникова
22:27 · Россия. Премьер-лига
Семак высказался о возможном трансфере Изидора в «Зенит»
22:14 · Россия. Премьер-лига
Семак сообщил, что у Мостового рецидив травмы
22:02 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» забил «Сепахану» четыре мяча, иранцы ответили голом престижа
21:26 · Россия. Премьер-лига
Даду: Рябчук — это не продукт молдавского футбола
21:17 · Россия. Мелбет-Первая лига
Евсеев может возглавить «Кубань» слухи
21:10 · Россия. Премьер-лига
Раскрыт срок будущего контракта Ташуева с «Факелом» слухи
20:50 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» потерял Мостового в матче с «Сепаханом» 3
20:42 · Россия. Премьер-лига
Прудников — об Абаскале: Эксперименты надо делать на сборах 9
20:35 · Россия. Премьер-лига
Рыжиков — о Рязанцеве: «У него была великолепная и фантастическая карьера»
Все новости
Рекомендуем