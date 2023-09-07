Сергеев - о возможном переходе Изидора в «Зенит»: «Конкуренция - это здорово»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев высказался о возможном трансфере нападающего московского «Локомотива» Вильсона Изидора в питерский клуб.

«От вас слышу первый раз об интересе «Зенита» к Изидору. Пусть переходит, конкуренция — это здорово», - приводит слова Изидора «Чемпионат».

Ранее СМИ сообщали, что Изидор согласовал арендный контракт с командой с берегов Невы до конца нынешнего сезона. Он уже оповестил об этом своих партнёров.

Напомним, что француз покинул расположение столичного клуба и, как сообщил его агент, отказывается возвращаться в Россию.