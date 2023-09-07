Семак рассказал о состоянии Караваева

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии защитника Вячеслава Караваева, который получил вызов в национальную сборную России, но был откреплен из-за повреждения.

Специалист отметил, что игрок будет готов к следующему матчу, так как его повреждение несерьёзное.

«Думаю, что после 10-го числа приступит потихоньку к тренировкам — сначала в индивидуальном режиме, но к матчу, думаю, должен подойти», - приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

В текущем сезоне 28-летний футболист принял участие в 11 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами партнёрам по команде.