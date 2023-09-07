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Кирш: «В «Зените» есть конкуренция, молодые ребята растут и готовы бороться» эксклюзив

07 Сентября 2023 • 22:48 Комментировать
Рубин
...
Зенит
17.09 16:30

Защитник петербургского «Зенита» Илья Кирш в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Егором Беляевым подвёл итоги товарищеского матча против «Сепахана».

- Поздравляю с победой. У тебя много конкурентов по позиции. Насколько такие матчи помогают в борьбе за место в основе «Зенита»?

- Такие встречи очень важны. Для тренерского штаба это возможность оценить глубину скамейки. Для игроков основы - это показатель того, что в команде есть конкуренция, а молодые ребята растут и готовы бороться.

- В феврале «Зенит» уступил «Сепахану» в Иране. Команда держала результат того матча в голове?

- Я думаю, что держала. Перед игрой в раздевалке было сказано, что нужно победить и отыграться за ту неудачную встречу.

- Не показалось, что противостояние получилось грубоватым для товарищеского?

- Не сказал бы. Этот соперник всегда остро и агрессивно играет, так что всё было закономерно. Под конец встречи было видно, что они не хотели уступать, но не могли повлиять на счёт. Оттуда и большое количество фолов в последние минуты.

- У «Зенита» достаточно плотный график. Что лучше в столь длинных паузах: тренироваться или играть такие товарищеские матчи?

- Лучше проводить такие встречи. Это возможность поиграть молодым и игрокам ротации.

Напомним, «Зенит» выиграл домашний товарищеский матч со счётом 4:1. Илья Кирш вышел в основном составе «сине-бело-голубых» и провёл на поле 73 минуты.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сепахан Илья Кирш
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