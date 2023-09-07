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Корнаухов: «Зенит» остаётся главным претендентом на титул в РПЛ»

07 Сентября 2023 • 22:36 Комментировать
Рубин
...
Зенит
17.09 16:30

Экс-игрок столичного ЦСКА Олег Корнаухов уверен, что питерский «Зенит» остаётся главным претендентом на чемпионство РПЛ.

«По составу это чемпионская команда. Да, ушел Малком, но вернулся Вендел, это один из ключевых факторов. Семак немного изменил тактику, команда более прагматична, организованна, сбалансирована. Сантос, Барриос на месте, плюс набрал хорошую форму Кассьерра, стал забивать. «Зенит» остается главным претендентом на титул», - передаёт слова Корнаухова «Матч ТВ».

Напомним, что семь туров спустя с момента старта нового сезона Премьер-лиги питерцы делят второе место с «Динамо» и «Крыльями Советов» - у трех клубов по 14 очков. В рамках восьмого тура питерцы отправятся в гости к команде из нижней части турнирной таблицы - к казанскому «Рубину».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Олег Корнаухов
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