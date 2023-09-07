«Фенербахче» и «Лион» рассматривали вариант с трансфером Черникова

Европейские топ-клубы следят за полузащитником «Краснодара» Александром Черниковым, об этом в социальной сети сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, этим летом «Лион» рассматривал вариант с покупкой игрока сборной России, однако предложение было отклонено «быками», также турецкий «Фенербахче» был готов совершить трансфер.

Контракт 23-летнего футболиста с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 2,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Черников принял участие в десяти играх во всех турнирах, в которых смог отметиться одним забитым мячом.