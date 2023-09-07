Семак высказался о возможном трансфере Изидора в «Зенит»

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном трансфере нападающего московского «Локомотива» Вильсона Изидора.

«Любая информация о трансферах будет исходить от руководства клуба или из официальных каналов», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

Ранее СМИ сообщали, что француз уже согласовал арендный контракт с командой с берегов Невы до конца нынешнего сезона.

Напомним, что 22-летний футболист самовольно покинул расположение «Локомотива» отправившись в Европу, после чего через агента сообщил, что отказывается возвращаться в Россию.