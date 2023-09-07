Семак сообщил, что у Мостового рецидив травмы

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак высказался о состоянии полузащитника Андрея Мостового, который получил повреждение в товарищеском матче против иранского «Сепахана» (4:1).

Специалист отметил, что этот поединок мог стать отправной точной для игрока для выздоровления и набора игровой практики.

«Это рецидив. Думаю, то же место. Насколько серьезно, посмотрим. Это ложка дегтя в бочке меда сегодня», - заявил Семак в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что Мостовой получил повреждение в матче третьего тура РПЛ против московского «Динамо», после чего пропустил три игры чемпионата.