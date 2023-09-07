«Зенит» забил «Сепахану» четыре мяча, иранцы ответили голом престижа

Питерский «Зенит» разгромил дома иранский «Сепахан» в рамках контрольного матча – 4:1. Голами в первой половине игры отметились Иван Сергеев, Зелимхан Бакаев, 11-метровый удар реализовал Александр Ерохин.
Практически весь второй тайм голов не было, лишь в концовке отставание гостей немного сократил Адекунле Исса. Но буквально сразу зенитовцы точным ударом Густаво Мантуана снова забили, в итоге на табло после финального свистка вновь горел разгром - 4:1.
Протокол игры
|(1:0) Сергеев Иван II19'
|(2:0) Бакаев Зелимхан22'
|(3:0) Ерохин Александр29'
|90' (3:1)
|(4:1) 90'
Адамов Денис•Дуглас Сантос46' (_Kosogorov A. (46') •Круговой Данил•Фернандес Марио46' (_Chernyi A. (46') •Кирш Илья73' (Чистяков Дмитрий (73') •Бакаев Зелимхан73' (Барановский Алексей (73') •Вендел Маркус•Мостовой Андрей23' (Саусь Владислав (23') •Ерохин Александр•Кейрос Ду•Сергеев Иван II61' (Клаудиньо Родригес (61')
07 сентября.
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