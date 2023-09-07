«Зенит» забил «Сепахану» четыре мяча, иранцы ответили голом престижа

Питерский «Зенит» разгромил дома иранский «Сепахан» в рамках контрольного матча – 4:1. Голами в первой половине игры отметились Иван Сергеев, Зелимхан Бакаев, 11-метровый удар реализовал Александр Ерохин.

Практически весь второй тайм голов не было, лишь в концовке отставание гостей немного сократил Адекунле Исса. Но буквально сразу зенитовцы точным ударом Густаво Мантуана снова забили, в итоге на табло после финального свистка вновь горел разгром - 4:1.