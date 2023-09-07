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«Зенит» забил «Сепахану» четыре мяча, иранцы ответили голом престижа

07 Сентября 2023 • 22:02 Комментировать

Питерский «Зенит» разгромил дома иранский «Сепахан» в рамках контрольного матча – 4:1. Голами в первой половине игры отметились Иван Сергеев, Зелимхан Бакаев, 11-метровый удар реализовал Александр Ерохин.

Практически весь второй тайм голов не было, лишь в концовке отставание гостей немного сократил Адекунле Исса. Но буквально сразу зенитовцы точным ударом Густаво Мантуана снова забили, в итоге на табло после финального свистка вновь горел разгром - 4:1.

Протокол игры  
Зенит4:1Сепахан
(1:0) Сергеев Иван II19'  
(2:0) Бакаев Зелимхан22'  
(3:0) Ерохин Александр29'  
  90' (3:1)
(4:1) 90'  
Адамов ДенисДуглас Сантос 46' (_Kosogorov A. ( 46') Круговой ДанилФернандес Марио 46' (_Chernyi A. ( 46') Кирш Илья 73' (Чистяков Дмитрий ( 73') Бакаев Зелимхан 73' (Барановский Алексей ( 73') Вендел МаркусМостовой Андрей 23' (Саусь Владислав ( 23') Ерохин АлександрКейрос ДуСергеев Иван II 61' (Клаудиньо Родригес ( 61')
Запасные: КлаудиньоКоролёв ГеоргийЧёрный АртурМантуан ГуставоКосогоров Артемий
Мирзазад НимаМохаммади ХадиЗакипур МиладНилсон ЖуниорСиаваш ЯзданиДабо БрайанАхмадзаде ФаршадАсади РезаИсса АдекунлеАхмади АлиMohammad Karimi
Запасные: Шекари РезаПахлеван ЭхсанСалехи МохаммадМохаммадреза Асгари
07 сентября.

 

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