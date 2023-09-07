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«Зенит» потерял Мостового в матче с «Сепаханом»

07 Сентября 2023 • 20:50 Комментировать (3)
Зенит
4:1
Сепахан
окончен

Питерский «Зенит» понёс очень неприятную потерю в вечернем товарищеском матче против «Сепахана», что проходит в данные минуты в Санкт-Петербурге.

На 22-й минуте игры полузащитник питерцев Андрей Мостовой покинул поле из-за травмы. Футболист ушёл с поля со слезами на глазах, натянув на лицо игровую майку. За минуту до этого он прилёг на газон и ему оказывала помощь медбригада питерцев.

В активе 25-летнего игрока в текущем сезоне шесть сыгранных матчей за «Зенит» без голевых действий.

На данный момент «Зенит» громит иранских оппонентов – 3:0. Текстовую трансляцию проводит портал LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Мостовой
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
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Баден
07 Сентября 2023 в 21:28
Наверно я параноик....... Но "хотели подписать шедевр"... И тут - поломался Мостовой.........
TEREX
07 Сентября 2023 в 21:19
тваю ж ..
ингерман
07 Сентября 2023 в 20:57
ай.. жаль парня.. охрусталился..
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