«Зенит» потерял Мостового в матче с «Сепаханом»

Питерский «Зенит» понёс очень неприятную потерю в вечернем товарищеском матче против «Сепахана», что проходит в данные минуты в Санкт-Петербурге.

На 22-й минуте игры полузащитник питерцев Андрей Мостовой покинул поле из-за травмы. Футболист ушёл с поля со слезами на глазах, натянув на лицо игровую майку. За минуту до этого он прилёг на газон и ему оказывала помощь медбригада питерцев.

В активе 25-летнего игрока в текущем сезоне шесть сыгранных матчей за «Зенит» без голевых действий.

На данный момент «Зенит» громит иранских оппонентов – 3:0. Текстовую трансляцию проводит портал LiveResult.ru.