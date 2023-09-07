Рыжиков — о Рязанцеве: «У него была великолепная и фантастическая карьера»

Экс-голкипер «Рубина» и российский тренер Сергей Рыжиков прокомментировал решение Александра Рязанцева завершить карьеру игрока.

«У Рязанцева была великолепная и фантастическая карьера! Я очень рад, что Саша пришел к такому решению, желаю ему всего самого хорошего после футбольной жизни», — цитирует Рыжикова портал Metaratings.

Сегодня, 7 сентября, 37-летний Рязанцев объявил о завершении профессиональной карьеры. Сообщалось, что экс-игрок «Торпедо» может остаться в системе московского клуба.

Напомним, Рязанцев играл за «Рубин» с 2006 по 2014 год, а Рыжиков защищал цвета казанцев с 2008 по 2018 год.