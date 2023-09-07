Мурнин считает, что «Балтика» и «Рубин» могут сменить тренеров

Бывший игрок «Факела» Андрей Мурнин ответил на вопрос о возможных тренерских отставках в чемпионате России.

Напомним, с начала нового сезона уже были уволены Вадим Евсеев («Факел»), Сергей Ташуев («Ахмат») и Иржи Ярошик («Оренбург»).

«Не думаю, что Карпина уволят из «Ростова». Только если Валерий Георгиевич сам решит покинуть пост. Рахимов? Еще парочка матчей от «Рубина» в таком же унылом стиле, то вероятно», — приводит слова Мурнина Betonmobile.

Эксперт добавил, что по игре «Рубин» и «Балтика» сейчас заслуженно находятся на своих местах в таблице, поэтому в этих командах могут произойти тренерские перестановки.

После семи туров «Рубин» занимает 13-е место в чемпионате России, «Балтика» — последняя.