Малафеев оценил празднование Фернандесом гола в ворота ЦСКА

Бывший голкипер петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о праздновании гола Марио Фернандесом в матче против ЦСКА.

«Каждый игрок сам решает для себя, как ему праздновать и что ему делать. Да и ситуация не нова, был у нас нападающий, который играл за другую московскую команду, он тоже при всех высказываниях в свой адрес не скрывал эмоций от забитых мячей в ворота своей бывшей команды», — приводит мнение бывшего вратаря сборной России издание «РБ Спорт». Также эксперт привёл в качестве аргумента пример экс-игрока «Зенита» Антона Заболотного, отпраздновавшего гол в ворота «сине-бело-голубых» в том же поединке.

Напомним, что встреча седьмого тура Премьер-лиги между ЦСКА и «Зенитом» закончилась вничью со счётом 1:1. На мяч Антона Заболотного петербуржцы ответили голом Дугласа Сантоса.