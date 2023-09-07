Михаил Кержаков: «Запомнил игрока Рязанцева как вежливого и интеллигентного парня»

Бывший игрок «Рубина», «Зенита» и московского «Торпедо» Александр Рязанцев в четверг объявил о завершении карьеры игрока. Его бывший партнёр по «Зениту» в лице Михаила Кержакова охарактеризовал Рязанцева в период его игровой карьеры.

«Запомнил его как спокойного, вежливого и очень интеллигентного парня. 37 лет — не такой маленький возраст и заканчивать карьеру в таком возрасте — нормально», - рассуждает Кержаков для Sport24, добавив, что не знает о причинах решения Рязанцева.

Напомним, что Рязанцев за свою карьеру успел поиграть также за «Москву», «Урал», «Амкар» и «Химки».

«На память сразу приходит его игра за «Зенит» против «Севильи» в Лиге Европы. Он провёл очень хороший матч, его помню до сих пор», - добавляет Кержаков.