Экс-игрок «Динамо» Батак поделился впечатлениями от игры Данни и Дерлея

Бывший защитник столичного «Динамо» Радослав Батак поделился впечатлениями от игры экс-футболиста «бело-голубых» Мигеля Данни.

«Данни был совсем молод, но было заметно, что он особенный игрок, который может быстрее пройти с мячом, чем без мяча», – рассказал Батак в интервью Metaratings.ru. Также Радослав вспомнил о нападающем «Динамо» Дерлее, которого эксперт назвал одним из самых профессиональных футболистов в своей карьере.

Напомним, что Данни провёл в Москве три года, присоединившись позже к «Зениту». Дерлей выступал за «Динамо» с 2005 по 207 год.