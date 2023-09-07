В «Рубине» обратились к завершившему карьеру Рязанцеву

В четверг бывший полузащитник казанского «Рубина» Александр Рязанцев объявил о завершении карьеры. В пресс-службе «рубиновых» не остались в стороне и обратились к уже экс-футболисту «Торпедо».

«Спасибо за красивую игру, Александр!», - благодарят Рязанцева в соцсетях клуба, опубликовав в придачу нарезку его лучших голов в форме «Рубина».

Рязанцев был игроком казанцев с 2006 по 2013 год, провёл 208 матчей и забил 28 голов. Стал двукратным чемпионом России, обладателем Кубка России, сыграл в Лиге чемпионов и Лиге Европы УЕФА.

Ранее бывший футболист ответил на вопрос о своём будущем. Он может продолжить работать в «Торпедо», но на иной должности, нежели полевой игрок.