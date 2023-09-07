Ринат Билялетдинов считает, что у «Рубина» нет кризиса

Российский тренер Ринат Билялетдинов поделился мнением о текущем состоянии «Рубина».

«По-прежнему считаю, что ничего кризисного в команде Рашида Рахимова нет. Рисунок и все тактические моменты с учетом уровня исполнителей выдерживаются в пределах нормы», — цитирует Билялетдинова «Татар-информ».

Эксперт считает, что впереди еще много матчей и казанский клуб сможет набрать свои очки.

После семи туров «Рубин» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе шесть очков.

17 сентября подопечные Рахимова встретятся с «Зенитом». Игра пройдет в Казани и начнется в 16:30 по мск.