Стало известно, почему Сутормин пропускает матч с «Сепаханом»

Стало известно, почему игрок полузащиты питерского «Зенита» Алексей Сутормин пропускает грядущий товарищеский матч против иранского «Сепахана». Всё дело в семейных причинах.

Как сообщает «Матч ТВ», в ближайшее время в семье российского игрока может произойти пополнение. Поэтому он получил несколько дней выходных.

Напомним, что игра «Зенита» и «Сепахана» стартует в 19:30 по московскому времени. Место действия – «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Ранее в питерском клубе объявили состав на грядущее противостояние.

Текстовую трансляцию контрольной игры проводит портал LiveResult.ru.