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Матч против «Сепахана» станет для Адамова дебютным за «Зенит»

07 Сентября 2023 • 19:07 Комментировать
Зенит
3:0
Сепахан
1 1.02 X 27.00 2 61.00
перерыв

Летний новичок питерского «Зенита», молодой вратарь Денис Адамов дебютирует за свой новый клуб в контрольном матче против иранского клуба «Сепахан».

Напомним, что Адамов перебрался в Санкт-Петербург минувшим летом – из «Сочи». Однако до сих пор за питерцев он на поле не выходил. В обратном направлении из Питера последовал голкипер Никита Гойло.

Игра «Зенита» и «Сепахана» начнётся в 19:30 по московскому времени. Ознакомиться с полным составом питерского клуба можно здесь.

Текстовую трансляцию товарищеской игры чемпиона России и иранского клуба можно отслеживать на портале LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Денис Адамов
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ЗЕНИТ СЕПАХАН
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