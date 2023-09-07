Матч против «Сепахана» станет для Адамова дебютным за «Зенит»

Летний новичок питерского «Зенита», молодой вратарь Денис Адамов дебютирует за свой новый клуб в контрольном матче против иранского клуба «Сепахан».

Напомним, что Адамов перебрался в Санкт-Петербург минувшим летом – из «Сочи». Однако до сих пор за питерцев он на поле не выходил. В обратном направлении из Питера последовал голкипер Никита Гойло.

Игра «Зенита» и «Сепахана» начнётся в 19:30 по московскому времени. Ознакомиться с полным составом питерского клуба можно здесь.

Текстовую трансляцию товарищеской игры чемпиона России и иранского клуба можно отслеживать на портале LiveResult.ru.