Форвард «Крыльев» Цыпченко ездил лечиться в Сербию

Форвард самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко ездил на Балканы с терапевтическими целями, рассказал главный тренер команды Игорь Осинькин.

«Пока играть он не будет, лечится. Фаза лечения такая, когда надо еще разобраться в травме. Он ездил в Сербию, операции не было, только врачи посмотрели. Сейчас восстанавливается», - цитирует Осинькина «РБ Спорт».

24-летний форвард травмировался на самом старте сезона, 22 июля. Тогда самарцы гостили в Грозном у «Ахмата» и победили – 2:1. С тех пор молодой футболист на поле за свою команду больше не выходил.