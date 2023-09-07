​«Зенит» озвучил состав на игру с «Сепаханом»

В четверг «Зенит» проведёт товарищеский матч против иранского «Сепахана». Наставник питерской команды Сергей Семак решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Адамов, Сантос, Кирш, Фернандес, Круговой, Вендел, Ду Кейрос, Ерохин, Мостовой, Бакаев, Сергеев.

Матч между «Зенитом» и «Сепаханом» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «Газпром Арены» во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Добавим, что «Зенит» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.