​Карпукас оценил старт сезона в исполнении «Локомотива»

Полузащитник Артём Карпукас дал комментарий по поводу стартового отрезка сезона в исполнении «Локомотива».

В семи прошедших турах чемпионата России «Локомотив» набрал 12 очков. Команда Михаила Галактионова располагается на шестой позиции в турнирной таблице. От лидирующего «Краснодара» «железнодорожники» отстают на пять баллов.

«Результаты не те, на которые мы рассчитывали. Но всё же мы в двух очках от тройки. Это то, на что мы нацелены – занимать самые высокие места. На большой дистанции можно делать выводы», - цитирует Карпукаса Metaratings.

Ближайший матч РПЛ «Локомотив» проведёт 17 сентября – против «Оренбурга» дома.