Пеев: «Очень хотел бы прилететь в Россию, давно не был»

Легенда пермского «Амкара» Георги Пеев заявил, что не сможет прилететь в Москву и сыграть в составе сборной мира против легенд «Спартака». Матч между ними запланирован на субботу, 9 сентября и состоится на «Открытие Банк Арене» в Москве.

«К сожалению, пропущу игру. Разболелся ахил, еще и получил надрыв мышцы в товарищеском матче Стилияна Петрова, не смог доиграть. Очень хотел прилететь в Россию, давно не был. Хотел сыграть на стадионе «Спартака», но не в этот раз», - цитирует Пеева «Матч ТВ».

Напомним, что болгарин с 2007 по 2016 годы защищал в Премьер-лиге красно-чёрные цвета пермского «Амкара». Всего за пермский клуб он оформил 42 гола в рамках чемпионата и Кубка России.