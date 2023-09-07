Губерниев — об Изидоре и Фернандесе в «Зените»: «Расстелили ковёр из купюр, и любимых команд стало две»

Известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев высказался о возможном переходе нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора в санкт-петербургский «Зенит».

«Изидор говорил, что в России для него есть только один клуб? А Марио Фернандес говорил, что у него есть одна команда — ЦСКА. А потом расстелили ковер из купюр сначала перед Фернандесом, потом перед Изидором, и любимых команд стало две», — цитирует Губерниева Metaratings.

Напомним, ранее французский футболист самовольно покинул «Локомотив» и отказался возвращаться в Россию. Однако накануне появилась информация, что «Зенит» согласовал переход Изидора с «железнодорожниками».

Контракт 23-летнего игрока с «красно-зелеными» рассчитан до 2026 года. Трансферная стоимость Изидора оценивается в 6 млн евро.