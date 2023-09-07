​Карпукас: «Изидор ещё не прощался с командой»

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас ответил на вопрос о возможном трансфере форварда Вильсона Изидора в «Зенит».

Ранее в прессе появилась информация о том, что переход 23-летнего Изидора в «Зенит» уже был согласован.

«Я ещё не видел, официально это не объявлено. Нет, он ещё не прощался с командой», - цитирует Карпукаса Metaratings.

«Локомотив» после семи сыгранных туров занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги России. Команда Михаила Галактионова имеет 12 очков в своём активе. От лидирующего «Краснодара» «железнодорожники» отстают на пять баллов.