Защитник «Зенита» заявил, что уход Малкома не критичен для команды

Защитник питерского «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал текущий сезон в исполнении его команды и оценил главную летнюю потерю питерцев в лице форварда Малкома Филипе.

«Приобретений у нас не так много было, еще принюхиваемся. Есть над чем работать, нужно сыграться», - поясняет Чистяков для «Матч ТВ».

Напомним, что после седьмого тура Премьер-лиги питерский клуб делит второе место с «Динамо» и «Крыльями Советов». У каждой команды – по 14 баллов.

«Уход Малкома не критичен для команды. Бразильцы с ним сейчас общаются, я — нет, пожелал ему удачи и общение завершилось», - добавил Чистяков.