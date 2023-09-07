Кутепов рассказал, в каких странах мог продолжить карьеру

Новичок клуба Второй лиги, московского «Велеса» Илья Кутепов рассказал о вариантах продолжения карьеры, которые могли у него быть.

«Были конкретные предложения из Первой лиги, с клубами РПЛ тоже общались. Плюс варианты за границей: Турция, Казахстан, армянский «Пюник» выходил на переговоры», - вспоминает Кутепов для Sport24.

Ранее защитник объяснил, почему именно он выбрал столичный клуб из третьего по уровню престижа дивизиона России. На это у него были две весомые причины.

Напомним, что минувший сезон экс-игрок сборной России провёл в рядах покинувшего РПЛ «Торпедо».