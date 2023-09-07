Шаронов объяснил прогресс Хвичи последних лет

Бывший главный тренер казанского «Рубина», а ныне рулевой «СКА-Хабаровск» Роман Шаронов оценил попадание экс-вингера «рубиновых» Хвичи Кварацхелии в список претендентов на «Золотой мяч».

«Связываю его рост не только с индивидуальными качествами, но и с условиями, в которые он попал. В первую очередь - работа с Лучано Спаллетти. Он дал ему правильную концепцию игры. Во-вторую – партнёры высочайшего уровня, поэтому он так вырос», - делится Шаронов с «РИА Новости Спорт».

Напомним, что Кварацхелия в России выступал за «Локомотив» и «Рубин». Летом прошлого года перебрался в «Наполи», с которым стал чемпионом Италии.