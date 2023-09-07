В «Рубине» подтвердили переговоры с «Краснодаром» по Сорокину

Защитник «Краснодара» Егор Сорокин близок к переходу в «Рубин».

«Переговоры между клубами действительно идут. Дождитесь официальной информации», — сообщили «Спорт-Экспрессу» в пресс-службе казанского клуба.

Ранее появилась информация о том, что 27-летний футболист вернется в «Рубин», за который выступал ранее.

Напомним, минувшим летом Сорокин был отстранен от основной команды «быков» из-за разногласий по контракту.

В нынешнем сезоне игрок принял участие в трех матчах «Краснодара-2», в которых получил одну желтую карточку.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость центрального защитника составляет полтора миллиона евро.