Орлов считает, что «Зениту» необходим Изидор

Известный комментатор и болельщик «Зенита» Геннадий Орлов отреагировал на потенциальный переход нападающего Вильсона Изидора в питерский «Зенит». Новости об этом стали появляться в текущий четверг.

«Зениту» нужны нападающие. Изидор приглашается потому, что он изъявляет желание, ведь все исходит от желания футболиста», - рассуждает Орлов для «Матч ТВ».

Напомним, минувшим летом питерцев покинули важные игроки атаки, такие как Далер Кузяев и Малком Филипе. После семи туров РПЛ «Зенит» делит второе место с «Динамо» и «Крыльями Советов» - у всех по 14 баллов.

«Ему 23 года, пора расцветать. «Зениту» он сегодня необходим, это желание Сергея Семака и клуба», - добавил Орлов.

​Переход Изидора в «Зенит» согласован