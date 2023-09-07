«Ростов» и северомакедонский 22-летний форвард Давид Тошевски разорвали трудовое соглашение. Об этом официально сообщают соцсети дончан.

Тошевски стал игроком «Ростова» ещё три года назад. Он перебрался в российский клуб из северомакедонского клуба «Работнички». Всего за это время он сыграл за южан лишь в 10 матчах официального характера во всех турнирах, не отметившись голевыми действиями.

«Благодарим Давида за время, проведённое в «Ростове» и желаем нападающему успехов в дальнейшей карьере», - заключили в пресс-службе «жёлто-синих».

После семи туров сезона РПЛ-2023/24 ростовчане идут на 11-м месте турнирной таблицы с семью очками в копилке.