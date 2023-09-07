​В «Спартаке» объяснили, почему Рябчук пропускает матчи сборной

Защитник Олег Рябчук не сыграет за сборную Молдовы в сентябре – защитник отпросился по личным причинам. Комментарий на этот счёт дал Дмитрий Зеленов, который в «Спартаке» возглавляет пресс-службу.

«Олег занимается оформлением необходимых документов для выступления в РПЛ», - цитирует Зеленова Sport24.

25-летний Олег Рябчук после летнего трансфера из греческого «Олимпиакоса» отыграл уже шесть матчей за «Спартак». Результативными действиями футболист не отмечался.

Напомним, что после семи туров «Спартак» располагается на девятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.