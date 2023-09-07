​Булыкин оценил перспективы Изидора в «Зените»

Известный в прошлом российский футболист Дмитрий Булыкин оценил перспективы форварда Вильсона Изидора. 23-летний француз близок к переходу из «Локомотива» в «Зенит».

«Вопрос - как его будут использовать в «Зените», на какой позиции. Думаю, парочку голов до зимнего перерыва он забьёт, если ему будут давать время», - цитирует Булыкина сайт «Матч ТВ».

«Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти последних сезонов. На текущий момент команда Сергея Семака располагается на второй позиции в турнирной таблице, отставая от «Краснодара» на три очка.

Ближайший матч «Зенит» проведёт 17 сентября – против «Рубина» на выезде.