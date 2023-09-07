Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Булыкин оценил перспективы Изидора в «Зените»

07 Сентября 2023 • 16:36 Комментировать

Известный в прошлом российский футболист Дмитрий Булыкин оценил перспективы форварда Вильсона Изидора. 23-летний француз близок к переходу из «Локомотива» в «Зенит».

«Вопрос - как его будут использовать в «Зените», на какой позиции. Думаю, парочку голов до зимнего перерыва он забьёт, если ему будут давать время», - цитирует Булыкина сайт «Матч ТВ».

«Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти последних сезонов. На текущий момент команда Сергея Семака располагается на второй позиции в турнирной таблице, отставая от «Краснодара» на три очка.

Ближайший матч «Зенит» проведёт 17 сентября – против «Рубина» на выезде.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Дмитрий Булыкин Вильсон Изидор
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Сентября
16:42 · Россия. Премьер-лига
​В «Спартаке» объяснили, почему Рябчук пропускает матчи сборной
16:36 · Россия. Премьер-лига
​Булыкин оценил перспективы Изидора в «Зените»
16:35 · Россия. Премьер-лига
Смородская: Я удивлена, что Изидор переходит в «Зенит»
16:31 · Россия. Премьер-лига
​Переход Изидора в «Зенит» согласован
16:27 · Россия. Премьер-лига
Черчесов высказался о лидерстве «Краснодара»
16:21 · Россия. Премьер-лига
Черчесов: «Я не против Fan ID»
16:20 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Спартака» Рябчук пропускает матчи сборной по личным причинам
16:08 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин: «Претендовать на «Золотой мяч» в «Рубине» Кварацхелии было бы сложно»
16:04 · Россия. Премьер-лига
Черчесов высказался о своём будущем
15:48 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин — о возможном переходе Изидора в «Зенит»: «Даже «Барселона» или «Манчестер Юнайтед» часто совершают провальные трансферы»
15:32 · Россия. Премьер-лига
Агент: «ЦСКА не смог договориться с «Родиной» о переходе Тимошенко»
15:15 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Кривцов — один из лучших полузащитников РПЛ»
15:03 · Россия. Премьер-лига
​Сорокин вернётся в «Рубин»
14:57 · Россия. Премьер-лига
​Стало известно, сколько «Зенит» заплатит за аренду Изидора
14:54 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Если Изидор не хочет играть в «Локомотиве», то лучше, чтобы он ушёл»
Все новости
Рекомендуем